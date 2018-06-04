Истуканов с острова Пасхи построили благодаря настилам и стропам — археологи

Этой системой пользовались европейцы, чтобы поднять затонувшие корабли, заявил антрополог Карл Липо из Бингемтонского университета.

По его словам, совместив археологию, физику и компьютерное моделирование ученые предположили, что гигантские каменные «шляпы» оказались на головах истуканов с острова Пасхи благодаря системе настилов и строп. Заявление опубликовали в Journal of Archaeological Science.

По информации научного журнала, Липо с коллегами выяснили, что изначально статуи ставили не прямо, а под наклоном, чтобы закатывать «шляпы» на головы истуканов, а затем выравнивать их, убрав часть камней из задней части пьедестала.