Кремль заявил о дефиците конкретики по встрече Путина и Трампа

После последних телефонных переговоров президентов, в ходе которых они обсудили необходимость контакта, по-прежнему остается дефицит инициативы со стороны американских партнеров, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На прошлой неделе издание Wall Street Journal написало, что Белый дом ведет предварительные переговоры о возможной встрече Трампа и Путина. Неназванный источник в администрации Трампа отметил, что организацией занимается посол США в РФ Джон Хантсман.