Песков: РФ принимает необходимые меры безопасности из-за учений НАТО на Балтике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда пристально следит за учениями НАТО, которые проходят рядом с ее границами. Кроме того, принимаются все необходимые меры безопасности.

Масштабные военные учения НАТО Saber Strike 2018 будут проходить с 3 по 15 июня. В них участвуют военнослужащие из 12 стран, в частности США, Албании, Канады, Италии, Британии и других. Всего задействовано порядка трех тысяч человек.

Маневры Saber Strike проходят каждый год на протяжении восьми лет.