Песков: Актуальность формата «большой восьмерки» снижается

России не интересны встречи в рамках G8, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в изменяющейся политической обстановке, все большую актуальность приобретает формат G20, в котором Россия принимает активное участие.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал прозвучавшее в Германии предложение вернуть Россию G8.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в состав «Большой восьмерки» в качестве противовеса США.

Россия участвовала в саммитах G8 c 1998 года. Однако после возвращения Крыма, лидеры стран-участниц отказались сотрудничать с РФ, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.