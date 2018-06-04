Возбудить дело о гибели сына Ивана Грозного невозможно

Об этом заявил прокурор-криминалист Владимир Соловьев, оправдавший Ленина за расстрел царской семьи.

Уголовное дело по факту гибели сына царя Ивана IV Грозного возбудить нельзя, сообщил корреспонденту ИА «Политика Сегодня» старший прокурор-криминалист Владимир Соловьев. Именно он в начале 1990-х годов вел дело об останках семьи последнего российского императора Николая II.

Ранее руководитель движения «Царский крест» Александр Порожняков в интервью информагентству заявил, что было бы «очень полезно», если бы в обстоятельствах смерти царевича разобрались следственные органы и независимые историки. По его словам, расследование могло бы развеять мифы о том, что сам Иван Грозный убил сына.

Глава лаборатории криминалистики юридического факультета МГУ Соловьев объяснил: возбудить уголовное дело нельзя. И причина вовсе не в давности произошедшего.

«Российская Федерация - правопреемница Советской России, СССР. Поэтому возбуждать уголовные дела мы можем только по фактам, произошедшим после 25 октября 1917 года. Что касается гибели сына Ивана Грозного, то можно подключить любых криминалистов, но не в рамках уголовного дела, а в качестве консультантов для исторических исследований», — сказал криминалист.

Напомним, 25 мая житель Воронежа Игорь Подпорин ворвался в зал Третьяковской галереи, где висит картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», народное название которой «Иван Грозный убивает своего сына». Вандал разбил стекло, закрывающее полотно, осколки повредили холст. Свой поступок Подпорин объяснил тем, что «в картине все ложь». Инцидент вновь поднял тему исторической действительности описанных на полотне событий.

Произведение Репина забрали на реставрацию, а вандала арестовали на два месяца. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за повреждение особо ценного объекта культурного наследия.