Эксперты Кабмина должны проработать вопрос строительства моста на Сахалин — Песков

Это вопрос, прежде всего, экономической целесообразности, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В понедельник журналисты поинтересовались у представителя Кремля, намерены ли власти РФ вернуться к планам построить мост на Сахалин. Песков признался, что не может однозначно ответить на этот вопрос. Для начала тему должны проработать специалисты российского правительства. Нужно выяснить, целесообразен ли этот проект с точки зрения экономики.

Спикер сахалинской Думы Андрей Хапочкин ранее рассказал, что местные парламентарии приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой построить мост, который соединил бы остров с материком.