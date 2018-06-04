Песков: Ким Чен Ын приглашен в Россию

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын официально приглашен в Россию.

В качестве площадки для встречи с российскими политиками рассматривается Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Песков напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию 31 мая. Пресс-секретарь отметил, что пока нет каких-либо параметров этого визита. Будет ли удобно северокорейской стороне рассмотреть в качестве площадки ВЭФ-2018, будет понятно со временем.