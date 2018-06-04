Силуанов: Правительство представит уточнения в бюджет осенью
Правительство подготовит утончения по бюджету к осени, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
Министр заявил, что в 2018 году ожидается профицит бюджета — 0,5% ВВП.
По его словам, макроэкономический прогноз на ближайшие три года правительство представит осенью.
Профицит федерального бюджета России за январь—апрель 2018 года составил 181 миллиард рублей — 0,6% ВВП. В январе—марте профицит достигал 1,8% ВВП. В апреле 2018 года, напротив, наблюдался дефицит бюджета в 2,9% ВВП.