Силуанов: Правительство представит уточнения в бюджет осенью

Правительство подготовит утончения по бюджету к осени, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

Министр заявил, что в 2018 году ожидается профицит бюджета — 0,5% ВВП.

По его словам, макроэкономический прогноз на ближайшие три года правительство представит осенью.

Профицит федерального бюджета России за январь—апрель 2018 года составил 181 миллиард рублей — 0,6% ВВП. В январе—марте профицит достигал 1,8% ВВП. В апреле 2018 года, напротив, наблюдался дефицит бюджета в 2,9% ВВП.