«Ракету-самопожиратель» испытали на Украине

Украинские и шотландские инженеры испытали прототип двигателя для ракеты-аутофага, «съедающей» свои компоненты в полете.

Исследования провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара, пишет портал Science Alert.

Сейчас проблема имеющихся аппаратов состоит в том, что им необходима большое количество горючего, размещающееся в специальных хранилищах. В совокупности такой вес значительно превышает полезную нагрузку.

«Пожирающий себя» аппарат состоит из двух расходных компонентов — твердотопливного пластикового стержня и окислителя. Профессор Университета Глазго Патрик Харкнесс объяснил, что по мере движения аппарата двигатель будет постепенно съедать стержень.

Авторы исследования надеются в ближайшем будущем реализовать полноценный пуск ракеты-аутофага.