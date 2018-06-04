«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 5 июня

Российский Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности до 5 июня в Москве и области. В регионе в начале недели ожидается шквалистый ветер и гроза.

Во второй половине понедельника в столице порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Местами — 18 метров в секунду. Высокая вероятность кратковременных дождей, гроз. Температура воздуха составит 23-25 градусов 4 мая, а 3 мая ожидается похолодание — 13–16 градусов.

Атмосферное давление в регионе упадет до 732 миллиметров ртутного столба.