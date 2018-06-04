МИД Турции заявил о напряженных отношениях с США из-за истребителей F-35

Обсуждение в Белом доме вопроса о блокировании поставок Турции истребителей пятого поколения F-35 в качестве ответный меры на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 вызывает напряженность в отношениях между странами.

Об этом заявил заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в преддверии встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что ВС Турции вынуждены закупить российские ЗРК из-за отказа Вашингтона продать аналогичное оружие американского производства.

«Если США намерены продать Турции подобные системы, мы готовы их приобрести», — сказал Чавушоглу.

Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил, что зенитно-ракетные комплексы нужны Турции для решения краткосрочных задач в сфере ПВО.