Мы в соц.сетях:
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

 Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев

Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев
Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

 Президент Татарстана 10 июня посетит Германию

Президент Татарстана 10 июня посетит Германию
Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

 Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински

Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

 Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев

Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев
Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

 Президент Татарстана 10 июня посетит Германию

Президент Татарстана 10 июня посетит Германию
Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

 Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински

Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински
12:25   4 Июня 2018
Весь мир
330

МИД Турции заявил о напряженных отношениях с США из-за истребителей F-35

МИД Турции заявил о напряженных отношениях с США из-за истребителей F-35

Обсуждение в Белом доме вопроса о блокировании поставок Турции истребителей пятого поколения F-35 в качестве ответный меры на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 вызывает напряженность в отношениях между странами.

Об этом заявил заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в преддверии встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что ВС Турции вынуждены закупить российские ЗРК из-за отказа Вашингтона продать аналогичное оружие американского производства. 

«Если США намерены продать Турции подобные системы, мы готовы их приобрести»,  — сказал Чавушоглу.

Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил, что зенитно-ракетные комплексы нужны Турции для решения краткосрочных задач в сфере ПВО.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#сша #турция #f-35
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID Россия
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID
Любители футбола с Пятого континента гадают о причинах отказа в посещении ЧМ-2018. Эксперт объяснил, что обычно не везет нарушителям порядка. Но последнее слово всегда за ФСБ.
21:11   4 Июня 2018
52
Украинизируй это, цензурируй то Ближнее зарубежье

Украинизируй это, цензурируй то

18:13   4 Июня 2018
2313
Геи поддержали ростовских казаков Россия

Геи поддержали ростовских казаков

17:01   4 Июня 2018
237
Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург Россия

Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

15:20   4 Июня 2018
968
Самое читаемое
Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

 Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

 Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

 Украинизируй это, цензурируй то

Украинизируй это, цензурируй то