«Победа» уволила пилотов, которые хотели пьяными выполнить рейс

Пресс-служба перевозчика объяснила, что в компании не терпят сотрудников, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь.

СМИ ранее сообщали, что 26 мая два пилота «Победы» пытались осуществить рейс из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянии. Алкоголь в крови сотрудников авиакомпании выявили на медосмотре перед вылетом.

Перевозчик уведомил, что уволил пилотов по соглашению сторон. К сожалению, уточнили в компании, не удалось отстранить сотрудников по соответствующей статье из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования.