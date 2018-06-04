Пир во время чумы: в Раде призвали отменить премии сотрудникам «Нафтогаза»

Фракция «Радикальная партия» призвала правительство отменить решение наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» премировать сотрудников на сумму в 46 миллионов долларов.

Об этом заявил лидер партии Олег Ляшко.

46 миллионов долларов решено было пустить на премии сотрудникам газовой компании за итоги судебного разбирательства с «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде.

«Пусть кто-нибудь заикнется о повышении тарифов на газ, о повышении коммуналки», - пригрозил Ляшко.

По его словам, нельзя повышать цены на газ, чтобы потом платить миллионные премии. Это пир во время чумы, подчеркнул он.

Фракция также выступила за то, чтобы изменить состав наблюдательного совета компании, в котором числятся четыре иностранца.