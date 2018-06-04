Киев готов обменять 23 осужденных россиян на Сенцова

Киевские власти готовы передать России 23 осужденных на Украине граждан РФ в обмен на Олега Сенцова и других украинцев. Об этом заявили в Верховной раде.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова осудили за причастность к подготовке теракта в Крыму. Он приговорен к 20 годам колонии и на данный момент отбывает срок на Ямале.

В мае украинская сторона заявила о желании обменять Сенцова на задержанного главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.