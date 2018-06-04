Россия открыла для иностранных болельщиков ЧМ-2018 безвизовый въезд

Въездной визой в этом случае служит паспорт болельщика (FAN ID), уточняет Минкомсвязи РФ.

Воспользоваться безвизовым въездом болельщики смогут в аэропортах городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Кроме того, можно проехать через восемь автомобильных пунктов пропуска в Ленинградской и Калининградской областях. Железнодорожный проезд в РФ обеспечен транзитом через Белоруссию.

Ведомство подчеркнуло, что на границе примут как паспорт на заламинированном бланке, так и распечатанный вариант.