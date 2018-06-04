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12:15   4 Июня 2018
Россия
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Россия открыла для иностранных болельщиков ЧМ-2018 безвизовый въезд

Россия открыла для иностранных болельщиков ЧМ-2018 безвизовый въезд

Въездной визой в этом случае служит паспорт болельщика (FAN ID), уточняет Минкомсвязи РФ.

Воспользоваться безвизовым въездом болельщики смогут в аэропортах городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Кроме того, можно проехать через восемь автомобильных пунктов пропуска в Ленинградской и Калининградской областях. Железнодорожный проезд в РФ обеспечен транзитом через Белоруссию.

Ведомство подчеркнуло, что на границе примут как паспорт на заламинированном бланке, так и распечатанный вариант.

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Автор: Юлия Халус
#россия #чм-2018 #новости #общество #паспорт болельщика #fan id
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