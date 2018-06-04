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12:30   4 Июня 2018
Общество
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Москва срывает «мусорную реформу» — Госдума

Москва срывает «мусорную реформу» — Госдума

Также Орловская, Пензенская, Псковская и Самарская области, Пермский край и республика Татарстан не запустили конкурс по выбору региональных операторов и не обсудили публично территориальные схемы размещения отходов.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что столица и шесть российских субъектов срывают «мусорную реформу». По его словам, из-за отсутствия соглашений с региональными операторами по обращению с мусором в этих районах не получится утвердить соответствующие тарифы, передает  РИА Новости.

Депутат ГД добавил, что по закону, схемы размещения отходов, мусорных баков, полигонов, необходимо обсуждать публично. «Это вызвало наиболее серьезный протест»,  сказал Бурматов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #мусор #регионы
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