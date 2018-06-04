Ракету «Протон-М» отправили на Байконур для запуска спутников Минобороны
Ракета-носитель «Протон-М»отправилась на «Байконур», чтобы подготовиться к выводу на орбиту спутников Министерства обороны, сообщает Центр имени Хруничева.
На космодром отправили блоки ракеты-носителя, головной обтекатель и разгонный блок «Бриз-М».
Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева разрабатывает и производит тяжелые ракеты «Протон», разгонные блоки серии «Бриз» и «Ангара». Организации принадлежит контрольный пакет акций компании International Launch Services — ILS в США. Предприятию принадлежит эксклюзивное право на эксплуатацию «Протона».