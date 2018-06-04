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13:33   4 Июня 2018
Россия
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Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

Глава движения уверен, что расследование обстоятельств смерти царевича надо широко освещать в СМИ, тогда получится разрушить мифы вокруг фигуры Грозного.

Следственные органы и независимые эксперты должны разобраться в обстоятельствах смерти сына Ивана IV Грозного, чтобы покончить с мифами вокруг этой истории. Такое мнение в беседе с ИА «Политика Сегодня» озвучил руководитель и координатор движения «Царский крест» Александр Порожняков. 

« В ситуации должны разбираться следственные органы, историки, не ангажированные политически. Потому что вокруг Ивана Васильевича есть множество мифов, в том числе русофобских. Это был один из самых выдающихся деятелей России. Чем больше его очерняют, тем  выгоднее нашим геополитическим и духовным оппонентам. Поэтому, если такой процесс будет запущен, он будет очень полезен», — сказал Порожняков. 

Он отметил, что написано несколько исторических работ, которые установили, что царь не убивал своего сына. В 1960-х годах даже вскрывалась гробница Грозного и царевича. 

«Несмотря на то, что проводятся исследования, мифы и слухи настолько сильны, что объективная правда не способна пробиться через них. Общественное сознание формируют шаблоны», — считает Порожняков. 

По его словам, нужно запустить крупный государственный проект по расследованию обстоятельств смерти царевича и широко освещать его в прессе. 

Тема гибели сына Ивана Грозного вновь стала обсуждаемой после инцидента в Третьяковской галерее. Вечером 25 мая житель Воронежа Игорь Подпорин повредил находящуюся в музее картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также известную как «Иван Грозный убивает своего сына». Вандал разбил стекло, закрывающее полотно, в результате осколки испортили холст в трех местах. Подпорин на суде объяснил свои действия тем, что «в картине все ложь».

Движение «Царский Крест» задумалось о возбуждении дела по факту гибели сына Ивана Грозного

29 мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал мужчину на два месяца. Ему грозит до шести лет лишения свободы за  повреждение особо ценного объекта культурного наследия.

Картина отправлена на реставрацию. Руководство Третьяковки оценило стоимость восстановительных работ минимум в десять миллионов рублей. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #иван грозный #третьяковская галерея #царский крест #игорь подпорин
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