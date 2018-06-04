Российским авиакомпаниям разрешили вносить дебоширов в черный список

Ранее перевозчик вносил хулиганов в «стоп-листы» только по решению суда.

Российский лидер Владимир Путин подписывал правки в воздушный и гражданский кодексы. Документ наделил авиакомпании правом самостоятельно составлять черный список дебоширов. Пассажир автоматически вносится в список на год.

Министерство транспорта РФ передавало, что действующие ограничения на полеты для хулиганов могут распространить на пассажиров поездов и кораблей.