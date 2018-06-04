Мы в соц.сетях:
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

 Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев

Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев
Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

 Президент Татарстана 10 июня посетит Германию

Президент Татарстана 10 июня посетит Германию
Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

 Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински

Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID

 Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев

Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев
Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

 Президент Татарстана 10 июня посетит Германию

Президент Татарстана 10 июня посетит Германию
Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

Президент Словакии: «Северный поток-2» —  это очень опасный проект

 Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински

Билл Клинтон не станет лично извиняться перед Моникой Левински
11:55   4 Июня 2018
Россия
60

Кабмин РФ расширит полномочия Счетной палаты и Минфина — СМИ

Кабмин РФ расширит полномочия Счетной палаты и Минфина — СМИ

Кабмин РФ 30 мая одобрил поправки в Бюджетный кодекс, расширяющие полномочия Счетной палаты и Министерства финансов на проверку расходов в регионах.

Вскоре поправки внесут в Госдуму, сообщает издание «Ведомости». Представитель Минфина заявил, что их могут принять в июле.

Поправки наделяют Счетную палату и Федеральное казначейство правом контролировать исполнение регионами законов о расходах местных бюджетов и межбюджетных трансфертов.

Ведомства смогут вводить санкции против получателей денежных средств, которые тратят бюджетные трансферты нецелевым образом. Для этой процедуры появится специальная методика, отмечается в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, СП и казначейства буду отслеживать средства, выделенные фондам пенсионного, социального и медицинского страхования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#закон #расходы #регионы #счетная палата #федеральное казначейство
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID Россия
В доступе отказано. Фанаты не узнают причины блокировки Fan ID
Любители футбола с Пятого континента гадают о причинах отказа в посещении ЧМ-2018. Эксперт объяснил, что обычно не везет нарушителям порядка. Но последнее слово всегда за ФСБ.
21:11   4 Июня 2018
52
Украинизируй это, цензурируй то Ближнее зарубежье

Украинизируй это, цензурируй то

18:13   4 Июня 2018
2315
Геи поддержали ростовских казаков Россия

Геи поддержали ростовских казаков

17:01   4 Июня 2018
237
Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург Россия

Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

15:20   4 Июня 2018
969
Самое читаемое
Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

 Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

 Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

Кто убил сына Ивана Грозного? Движение «Царский Крест» выступает за новое расследование

 Украинизируй это, цензурируй то

Украинизируй это, цензурируй то