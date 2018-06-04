Кабмин РФ расширит полномочия Счетной палаты и Минфина — СМИ

Кабмин РФ 30 мая одобрил поправки в Бюджетный кодекс, расширяющие полномочия Счетной палаты и Министерства финансов на проверку расходов в регионах.

Вскоре поправки внесут в Госдуму, сообщает издание «Ведомости». Представитель Минфина заявил, что их могут принять в июле.

Поправки наделяют Счетную палату и Федеральное казначейство правом контролировать исполнение регионами законов о расходах местных бюджетов и межбюджетных трансфертов.

Ведомства смогут вводить санкции против получателей денежных средств, которые тратят бюджетные трансферты нецелевым образом. Для этой процедуры появится специальная методика, отмечается в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, СП и казначейства буду отслеживать средства, выделенные фондам пенсионного, социального и медицинского страхования.