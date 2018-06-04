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11:38   4 Июня 2018
Россия
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Орешкин: Курс рубля в 2018 году составит 60 рублей за доллар

Орешкин: Курс рубля в 2018 году составит 60 рублей за доллар

Министр экономического развития прогнозирует снижение курса доллара до 60 рублей в текущем году.

Об этом министр экономического развития Максим Орешкин заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Инфляция по итогам 2018 составит 2,7%-3,2%. В июне показатель замедлится, уверен глава Минэкономразвития.

Курс доллара к рублю незначительно снизится и составит чуть больше 60 рублей. Такой высокий курс валют Орешкин связывает с санкционной политикой США в отношении России.

Cредняя цена на нефть увеличится до 65-70 долларов за баррель, резюмировал министр. 

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Автор: Надежда Егорова
#инфляция #курс доллара #орешкин
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