Ким Чен Ын приедет в Россию в сентябре, заявили в Госдуме

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может приехать в Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) в сентябре.

Мельников рассказал, что в Госдуме внимательно следили за ходом визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР. Министр передал Ким Чем Ыну приглашение президента Владимира Путина посетить Россию.

Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) состоится во Владивостоке 11-13 сентября.