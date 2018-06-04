МВД хочет ужесточить наказание за кражу денег с банковских карт

Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект для внесения на рассмотрение Госдумы, уточнил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Он объяснил, что в настоящее время наблюдается рост числа мошенничеств с использованием новых технологий. Преступники эволюционируют. А значит министерству нужно подготовить соответствующих специалистов, которые смогли бы эффективно реагировать на новые вызовы.