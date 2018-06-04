МВД РФ планирует разработать Миграционный кодекс

Министерство внутренних дел собирается составить Миграционный кодекс - свод законов, который будет регламентировать взаимодействие граждан и правоохранителей в этой сфере.

Об этом проинформировал глава российского ведомства Владимир Колокольцев в интервью на канале НТВ. Он отметил, что ведомству необходимо повысить качество оказания государственных слуг населению в миграционной сфере.

Летом 2017 года заместитель главы МВД Александр Горовой сообщал, что ведомство до конца года займется разработкой Миграционного кодекса РФ и отмечал, что в стране проживают порядка 14 миллионов мигрантов.