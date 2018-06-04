Роскачество перед ЧМ-2018 проверит светлое фильтрованное пиво

Организация сравнит два одинаковых пива одной торговой марки, произведенных в РФ и за рубежом.

Российская система качества перед чемпионатом мира по футболу проверит светлое фильтрованное пиво и расскажет покупателям, как отличить настоящий слабоалкогольный напиток от фальсификата. Специалисты Роскачества проверят органолептические, физико-химические показатели 40 импортных и российских торговых марок пива.