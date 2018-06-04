СМИ: Путин может встретиться с Ким Чен Ыном осенью на полях ВЭФ

Кремль ожидает ответа Пхеньяна на предложение провести переговоры на высшем уровне во Владивостоке, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе пригласил того посетить Россию. Кроме того, как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), стороны договорились о встрече на высшем уровне.

Источники РИА Новости уточнили, что варианты переговоров Путина и Ким Чен Ына сейчас рассматриваются. Не исключено, что лидеры встретятся осенью текущего года во Владивостоке на полях Всемирного экономического форума.