Гройсман может уйти в отставку

Украинский премьер Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет президентский закон о создании антикоррупционного суда.

Документ приняли депутаты еще в первом чтении. Его ждет второе чтение. 23 мая началось рассмотрение поправок к закону, одна депутаты пока не пришли к единому мнению.

Международный валютный фонд уже давно требует от украинских властей создания антикоррупционного суда. Только в таком случае МВФ одобрит очередной транш кредита Киеву.