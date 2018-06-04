Сахалинские депутаты попросят Путина построить мост на остров

Сахалинские депутаты решили обратиться к главе РФ Владимиру Путину и правительству попросить построить мост, который бы соединил остров и материк.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил спикер областной думы Андрей Хапочкин, сооружение представляет стратегический интерес для всего государства, потому как работа паромной переправы может быть нестабильна из-за погоды. Мост оказал бы большое влияние на ряд региональных отраслей, в том числе и на сферу сельского хозяйства, считает он.

Ранее сообщалось, что такой мостовой переход может оказаться в 3,5 раза дороже, чем Крымский мост.