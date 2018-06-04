Новый глава МЧС поручил оптимизировать кадровую политику ведомства

МЧС необходимо оптимизировать численность сотрудников ведомства, считает глава ведомства Евгений Зиничев.

Об этом он заявил на первом селекторном совещании в новой должности.

По словам главы МЧС, нужно разобраться с кадровой политикой и назначить на вакантные должности такое количество сотрудников, которое позволит эффективно выполнять поставленные задачи.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от МЧС усилить контроль за местами массового скопления людей, а также укрепить пожарную безопасность общественных мест.