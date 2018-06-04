Украинский спортсмен признался в ненависти к русскому языку

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил о ненависти к русскому языку. Спортсмен пошутил, что готов задушить всех, кто говорит по-русски.

Он признался в этом в беседе с украинским корреспондентом. Разговор велся на русском языке.

«У меня еще есть предубеждение. — к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Так бы и задушил», — цитирует Стаховского РИА Новости.

Позже спортсмен заявил, что пошутил.

Сергей Стаховский занимает 109 место в мировом рейтинге теннисистов. На протяжении нескольких сезонов он выступал в паре с россиянином Михаилом Южным.