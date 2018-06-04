Украина вошла в десятку стран с худшими дорогами
Набрав 2,4 балла из семи, Незалежная заняла восьмое место в рейтинге государств с самыми плохими дорогами в мире.
Составители Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018 оценили качество дорог в 137 странах. Выяснилось, что самые плохие дороги проложены в Мавритании (2 балла). В тройку лидеров также входят Демократическая Республика Конго и Гаити.
Россия заняла 24 место. Ее дороги оценили в 2,9 балла. Тем не менее эксперты обратили внимание на улучшение ситуации.
Лучшие дороги оказались в Объединенных Арабских Эмиратах.