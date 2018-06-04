Авиакомпании сократили количество рейсов в Крым

Российские авиакомпании урезали планы полетов в Крым летом текущего года на 22,2 процента.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на расчеты Транспортной клиринговой палаты.

Это на 551 тысячу мест меньше, чем в 2017 году. Прошлым летом был запланирован вылет примерно 2,7 миллиона людей. В этом году — 2,1 миллиона. Больше всех полеты сократили «Уральские авиалинии». Компания рассчитывает отправить в Крым на 187 тысяч пассажиров меньше (39 процентов). Red Wings сократил план на 64 тысячи кресел (27 процентов), а «Аэрофлот» — на 51 тысячу (14 процентов).