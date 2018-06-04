Балтийский флот защитит Санкт-Петербург от террористов на время ЧМ-2018
Балтийский флот взял под охрану побережье в районе Санкт-Петербурга и Калининградской области на период проведения чемпионата мира по футболу.
Моряки защитят гостей ЧМ-2018 от террористических атак с моря. Воздушную безопасность обеспечит ПВО БФ — 183-й гвардейский зенитный полк, внесенный в санкционный список США.
Боевые корабли Балтийского флота уже отправились в зоны патрулирования. К охране привлекут корабли, базирующиеся в Балтийске, Калининграде и Кронштадте. Точный состав группировки, обеспечивающей защиту чемпионата, не разглашается.