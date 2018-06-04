Активная фаза морских учений НАТО Baltops началась в Литве

Активная фаза военно-морских учений началась с операции по десантированию войск с моря, проинформировало Минобороны Литвы.

Высадка проводится близ поселка Немирсета. В операции принимают участие американский десантный корабль-док USS Oak Hill и польский десантный ORP Krakow.

В мероприятии задействованы румынские и американские пехотинцы, их число не уточняется. Учения носят демонстрационный характер, за их ходом наблюдают президент Даля Грибаускайте, дипломаты, почетные гости и представители СМИ.

Для проведения этой операции правительство Литвы в мае изменило порядок пересечения своей границы, одобрив высадку морского и воздушного десанта на свои земли.

Ранее иностранным подразделениям разрешалось прибывать в Литву через международные пограничные КПП, аэропорты и государственный Клайпедский морской порт.

Мероприятие Baltops является крупнейшими международными учениями ВМС в Балтийском море. Они продлятся до 15 июня.