Трое турецких военнослужащих погибли в бою с курдами — Генштаб Турции

Трое турецких военных погибли, двое получили ранения в бою с членами Рабочей партии Курдистана. Бой проходил на юго-восточной границе с Ираком в провинции Хаккари.

Раненые солдаты госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Вооруженный конфликт между Турцией и курдами возобновился в 2015 году. За три года от рук курдских повстанцев погибло более 900 военных и 500 мирных жителей.

По данным Минобороны, за это время турецкие войска нейтрализовали около десяти тысяч представителей Рабочей партии Курдистана.