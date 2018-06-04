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10:21   4 Июня 2018
Весь мир
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Трое турецких военнослужащих погибли в бою с курдами — Генштаб Турции

Трое турецких военнослужащих погибли в бою с курдами — Генштаб Турции

Трое турецких военных погибли, двое получили ранения в бою с членами Рабочей партии Курдистана. Бой проходил на юго-восточной границе с Ираком в провинции Хаккари.

Раненые солдаты госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Вооруженный конфликт между Турцией и курдами возобновился в 2015 году. За три года от рук курдских повстанцев погибло более 900 военных и 500 мирных жителей. 

По данным Минобороны, за это время турецкие войска нейтрализовали около десяти тысяч представителей Рабочей партии Курдистана.

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Автор: Надежда Егорова
#турция #ирак #рпк
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