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10:29   4 Июня 2018
Россия
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«Газпром» выделит компании-строителю «Турецкого потока» заем на 2,142 млрд евро

«Газпром» выделит компании-строителю «Турецкого потока» заем на 2,142 млрд евро

Совет директоров корпорации «Газпрома» решил выделить оператору строительства газопровода «Турецкий поток» компании South Stream Transport B.V. кредит на 2,142 миллиардов евро.

Об этом сообщает газовый холдинг.

Деньги выделяются на пополнение оборотных средств. Согласно достигнутым договоренностям, каждый месяц будет начисляться 3,98% годовых от суммы задолженности. Компания-строитель должна вернуть займ до 30 декабря 2023 года.

В конце мая «Газпром» и Турция подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа в Европу.

«Газпром» начал строительство морского участка в мае прошлого года. Глава российской корпорации Алексей Миллер сообщал, что строительство идет по плану.

Морской участок газопровода протянется по дну Черного моря до берегов Турции на 930 километров. Далее специалисты протянут 180 километров сухопутной нитки.

Начать поставки газа планируется в конце 2019 года.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #газпром #турецкий поток #займ
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