Россия вошла в десятку стран с самым дешевым интернетом

Лидером этого рейтинга стал Иран.

Информационно-аналитическое агентство Content Review проанализировало интернет-предложения 137 операторов связи из 50 стран мира. Выяснилось, что в России гигабайт интернета в среднем стоит 65,2 рубля, тогда как средняя стоимость по миру - 280,49 рубля. Таким образом РФ заняла восьмое место в топ-10 стран с самым дешевым интернетом.

Опередил всех Иран со средней стоимостью в 5,4 рубля.

Стоимость интернета, указывают специалисты, зависит от сразу нескольких факторов. Речь идет о размере страны, волатильности национальной валюты, конкуренции на рынке и увеличении пакетов мобильного трафика с одновременным снижением их стоимости.