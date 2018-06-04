Пекин предупредил Вашингтон об отказе от торговых соглашений

Китай пригрозил отказаться от ранее достигнутых с США договоренностей, если Белый дом введет торговые пошлины, сообщает Министерство коммерции КНР.

Для достижения соглашения КНР требует от США отказаться от торговой войны и пойти на уступки китайской стороне.

«Позиция Пекина последовательна. Для удовлетворения потребительского спроса и экономического развития Китай готов увеличить импорт из всех стран, в том числе и из США. Это в интересах всего мира», — заявили в министерстве.

На фоне обострения торгового конфликта между государствами, в субботу в Пекине произошел очередной раунд переговоров. В них участвовал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли США Уилбур Росс.