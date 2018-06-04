Экспортную пошлину на нефть снизят из-за новых «майских указов» Путина
Министерство финансов добилось снижения нефтяной экспортной пошлины. Она будет уменьшаться в течение шести лет.
Как сообщает «Коммерсант», правительство одобрило налоговый маневр, подразумевающий одновременное повышение налога на добычу природных ресурсов.
Доходы от маневра покроют 20% от восьми триллионов рублей, необходимых для выполнения майских указов президента.
По данным Минфина, налоговый маневр позволит пополнить бюджет на 80 миллиардов рублей. К 2025 году, поступления в бюджет составят свыше 470 миллиардов рублей.