Экспортную пошлину на нефть снизят из-за новых «майских указов» Путина

Министерство финансов добилось снижения нефтяной экспортной пошлины. Она будет уменьшаться в течение шести лет.

Как сообщает «Коммерсант», правительство одобрило налоговый маневр, подразумевающий одновременное повышение налога на добычу природных ресурсов.

Доходы от маневра покроют 20% от восьми триллионов рублей, необходимых для выполнения майских указов президента.

По данным Минфина, налоговый маневр позволит пополнить бюджет на 80 миллиардов рублей. К 2025 году, поступления в бюджет составят свыше 470 миллиардов рублей.