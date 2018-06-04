Вице-канцлер Австрии приедет на открытие ЧМ-2018
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе приедет в Москву на открытие предстоящего Чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского.
Штрахе также является министром спорта. На церемонии в России он появится в качестве официального представителя всего австрийского правительства.
Кроме того, в день открытия чемпионата министры спорта стран-членов Совета Европы проведут неформальную встречу.