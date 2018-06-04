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9:43   4 Июня 2018
Весь мир
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Вице-канцлер Австрии приедет на открытие ЧМ-2018

Вице-канцлер Австрии приедет на открытие ЧМ-2018

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе приедет в Москву на открытие предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского.

Штрахе также является министром спорта. На церемонии в России он появится в качестве официального представителя всего австрийского правительства. 

Кроме того, в день открытия чемпионата министры спорта стран-членов Совета Европы проведут неформальную встречу.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #чм-2018 #весь мир #хайнц-кристиан штрахе
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