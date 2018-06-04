Путин обсудит с Курцем вопрос надежности транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин уже говорил о готовности сохранить транзит в каком-то объеме, однако это зависит также от готовности Киева обеспечить его надежность, объяснил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Об этом пишет в понедельник РИА Новости.

Любинский уверен, что российский лидер поднимет тему надежности транзита российского газа через Украину во время визита в Вену. Дело в том, что этот вопрос давно обсуждается не только между РФ и Австрией, но и в рамках более широких форматов. Киев должен гарантировать надежность, тогда определенные объемы транзита сохранятся.

Путин посетит Вену 5 июня. В ходе поездки он встретится с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.