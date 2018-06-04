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9:25   4 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Китай к 2025 году хочет создать новую зону свободной торговли

Китай к 2025 году хочет создать новую зону свободной торговли

Речь идет о районе Цзяндун на восточном побережье города Хайкоу в островной провинции Хайнань, пишет в понедельник агентство «Синьхуа».

Новая зона площадью 300 квадратных километров станет одним из портов свободной торговли, о которых власти Китая говорили еще в апреле этого года. Пекин рассчитывает приравнять открытие сети портов к новому шагу в реализации политики реформ и открытости.

На территории района Цзяндун разместят экологическую зону с национальным заповедником, а также комплекс промышленных и городских объектов. Основная фаза создания зоны займет примерно семь лет, уточнил глава провинциального комитета по развитию и реформе Фу Сюаньчао.

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Автор: Юлия Халус
#экономика #китай #новости #хайнань #зона свободной торговли
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