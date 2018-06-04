Россияне задолжали четыре триллиона рублей

Общий объем задолженности россиян в первом квартале вырос на 5%, сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Почти половину долгов составляют непогашенные или просроченные кредиты — 1,8 триллионов рублей.

Большинство должников предпочитает не расплачиваться за потребительские кредиты, ипотеку россияне гасят вовремя.

Рост долгов на 5 % можно считать умеренным, считают эксперты.

По данным специалистов, 22,7 % потребительских кредитов просрочены как минимум на месяц , а 21,8 % – не меньше, чем на три месяца