Работу метрополитена Тбилиси парализовала забастовка машинистов

Тбилисский метрополитен 4 июня не работает в связи с забастовкой машинистов.

Вывески на входе во все станции гласят, что метро в этот день не работает и всем читающим это советуют воспользоваться автобусом. Отмечается, что проезд на них в этот день бесплатный. Такую информацию передает ТАСС.

Причиной стало то, что водители поездов, которые должны были начать работу в утреннюю смену, присутствовали на акции протеста в ночь на 4 июня, где требовали повышения зарплаты. Чтобы в понедельник не подвергать опасности пассажиров из-за невыспавшихся водителей, метро закрыли. Мера носит временный характер.

Несколько дней назад сообщали, что протестующие собрались у здания парламента в грузинской столице. Местные правоохранители следили за порядком.