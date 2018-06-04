Япония считает, что действия США могут вызвать хаос на мировом рынке

Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что действия американской администрации в области торговли могут вызвать хаос на мировом рынке.

Речь идет о вводимых Соединенными Штатами торговых ограничениях. Суга отметил, что они окажут свое влияние на японо-американские отношения и многосторонней международной торговли.

Он сообщил, что японский премьер Синдзо Абэ в рамках июньского визита в Америку и на грядущем саммите G7 донесет позицию Японии до американской администрации.

Накануне японский вице-премьер Таро Асо назвал решение Соединенных Штатов, касающееся повышения тарифов на ввоз алюминия и стали неприемлемым. Он подчеркнул, что Япония может оспорить его правомерность через Всемирную торговую организацию.