Главы МИД Сингапура и Южной Кореи выступили за диалог по КНДР

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва и ее коллега из Сингапура Вивиан Балакришнан обсудили по телефону ядерный вопрос КНДР, а также саммит с США.

Стороны пришли к выводу, что после саммита лидеров США и КНДР, который запланирован на 12 июня, необходимо будет продолжить укреплять диалог и тесно сотрудничать для достижения прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

У министров будет возможность это обсудить, в частности, на встрече глав МИД АСЕАН в начале августа.