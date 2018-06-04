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8:20   4 Июня 2018
Весь мир
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Южная Корея и США продолжат совместные военные учения

Южная Корея и США продолжат совместные военные учения

Официальный представитель Минобороны Южной Кореи Ли Чжин У сообщил, что Сеул продолжит совместные военные учения с США. Доступ к информации о них будет максимально ограничен, чтобы не провоцировать КНДР.

Ли Чжин У подчеркнул, что учения будут идти согласно годовому плану. Их масштаб не уменьшится. Он обратил внимание, что вопрос о сворачивании учений Ulchi Freedom Guardian, которые вызывают волнения в КНДР, «не рассматривается и не обсуждается».

Ранее Пхеньян отменил встречу на министерском уровне из-за проведения Сеулом учений Max Thunder с США. Северокорейская сторона считает, что Южная Корея нарушила таким образом договоренность о снижении напряженности на полуострове. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #южная корея #военные учения #max thunder
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