Южная Корея и США продолжат совместные военные учения

Официальный представитель Минобороны Южной Кореи Ли Чжин У сообщил, что Сеул продолжит совместные военные учения с США. Доступ к информации о них будет максимально ограничен, чтобы не провоцировать КНДР.

Ли Чжин У подчеркнул, что учения будут идти согласно годовому плану. Их масштаб не уменьшится. Он обратил внимание, что вопрос о сворачивании учений Ulchi Freedom Guardian, которые вызывают волнения в КНДР, «не рассматривается и не обсуждается».

Ранее Пхеньян отменил встречу на министерском уровне из-за проведения Сеулом учений Max Thunder с США. Северокорейская сторона считает, что Южная Корея нарушила таким образом договоренность о снижении напряженности на полуострове.