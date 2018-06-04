Крупнейшие ежегодные военные учения «Хань гуан» начали в Тайване

Центральное информагентство 4 июня сообщило о начале тайваньских учений с боевой стрельбой. Они закончатся 8 июня.

В рамках военного мероприятия проведут совместные операции на море и суше. Военных разделили на две группы, чтобы отработать ситуации с боевыми столкновениями.

На учениях отработают действия на случай так называемого вторжения сил Народной-освободительной Армии Китая с Тайваньского пролива, говорится в публикации.

В это время в Японском море большой десантный корабль «Николай Вилков» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота провели стрельбы, а в Сибири отработали несение боевого дежурства экипажи пусковых установок подвижных грунтовых РК «Тополь» и «Ярс».