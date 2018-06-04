SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9

Во Флориде с мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9. На ее борту находится спутник SES-12.

На прошлой неделе компания SpaceX отложила запуск, поскольку потребовалось дополнительно проверить вторую ступень Falcon 9.

Спутник SES-12 сменит на орбите NSS-6, который находится там уже с 2002 года. Его сигнал будет распространяться на территорию Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. SES-12 разработала одноименная люксембургская компания. В 2013 году она стала первым коммерческим партнером SpaceX.