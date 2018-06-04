Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области

Небольшой летательный аппарат разбился в Калачёвском районе (Волгоградская область). Человек, который им управлял, скончался.

Происшествие случилось рядом с населенным пунктом Заря. Воздушное судно упало в поле. На борту был только пилот. Такую информацию передает РИА «Новости».

Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Несколько дней назад разбился СП-30 возле Фролово (Волгоградская область). После столкновения с землей летательный аппарат загорелся. Пилот скончался.

В Рязанской области в один из последних дней мая разбился частный летательный аппарат «Бекас». Есть жертвы.